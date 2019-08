Diebstahl in Ludwigsburg

1 In Ludwigsburg haben Unbekannte Rußpartikelfilter gestohlen. Foto: dpa

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg Rußpartikelfilter im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei hofft jetzt auf die Hinweise von Zeugen.

Ludwigsburg - Einen Schaden von rund 10.000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die in der Nacht auf Freitag in Ludwigsburg insgesamt sieben Rußpartikelfilter für Fahrzeuge der Marke Renault Master gestohlen haben.

Vor einem Autohaus geparkt

Wie die Polizei berichtet, standen die Fahrzeuge vor einem Autohaus an der Schwieberdinger Straße, als die Diebe die Filter abmontierten. Rußpartikelfilter haben die Aufgabe, die in den Abgasen von Dieselmotoren vorhandenen Partikel zu reduzieren. Sie halten somit den Feinstaub zurück, damit er nicht in die Luft geblasen wird.

Die Beamten hofft jetzt auf Zeugen. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Ludwigsburger Revier unter der Telefonnummer 0 71 41 /18 53 53 entgegen.