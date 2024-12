Diebstahl in Ludwigsburg: Jugendliche stecken Parfüm ein – und schlagen den Ladendetektiv

Diebstahl in Ludwigsburg

1 Der Ladendetektiv übergab den 14-Jährigen an die Polizei. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in einer Drogerie in Ludwigsburg teures Parfüm stehlen wollen. Ein Ladendetektiv verfolgt das Duo und kann einen der beiden – trotz heftiger Gegenwehr – dingfest machen.











Mehrere Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in der Wilhelmgalerie in Ludwigsburg hochwertiges Parfüm gestohlen – und sich bei der Flucht mit dem Ladendetektiv angelegt. Nun sucht die Polizei noch Zeugen, darunter einen Mann, der möglicherweise Foto- oder Filmaufnahmen bereitstellen kann.