Diebstahl in Leonberg: Geräte aus Lagercontainer gestohlen

500 Jahre Bauernkrieg in Böblingen/Sindelfingen Als der Goldberg zum blutigen Schlachtfeld wurde

Vor 500 Jahren zogen abertausende Bauern und einfache Leute durch Württemberg. Auch im Kreis Böblingen nahmen sie etliche Orte ein. Doch am 12. Mai wurden sie am Goldberg zwischen Sindelfingen und Böblingen vernichtend geschlagen. Zahlreiche Events erinnern in dieser Woche daran. Wann und wo?