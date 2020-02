Nach Brand am Stuttgarter Hauptbahnhof Betrieb startet am Mittwoch mit Notprogramm

Nach einem Brand am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt am Dienstag der gesamte Zugverkehr zum Erliegen. Erst am Nachmittag kann ein Teil des Bahnhofs wieder in Betrieb gehen. Das soll vorerst so bleiben.