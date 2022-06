Unbekannter bricht in Fahrradwerkstatt ein

Diebstahl in Kirchheim

1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren der Werkstatt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein noch unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Fahrradwerkstatt in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Er entwendete eine Kaffeekasse.















In eine Fahrradwerkstatt am Eugen-Gerstenmaier-Platz in Kirchheim ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter zwischen 19.30 Uhr und 7 Uhr gewaltsam über ein Fester Zutritt zum Inneren der Werkstatt. Dort brach er eine leere Schublade auf und entwendete anschließend eine Kaffeekasse. Der angerichtete Schaden dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen, schätzt die Polizei. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.