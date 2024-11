Diebstahl in Ingersheim

1 Sechs Hennen lebten auf dem Gartengrundstück. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Hühnerdieb hat am Wochenende in Ingersheim sein Unwesen getrieben. Abgesehen hatte es der oder die Unbekannte auf insgesamt sechs Hennen samt Futter und Zubehör. Diese waren auf einem Gartengrundstück an einem Feldweg zwischen Kleiningersheim und Hessigheim untergebracht.