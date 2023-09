1 Die Mitarbeiterin bemerkte erst beim nächsten Kunden, dass die Kasse leer geräumt worden war. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Ein Mann hatte die Mitarbeiterin eines Getränkemarkts um Hilfe gebeten. Während die 18-Jährige daraufhin im hinteren Teil des Ladens beschäftigt war, nahm ein Komplize sämtliche Geldscheine aus der Kasse.









Zwei Männer haben am Dienstagmorgen die Kasse eines Getränkemarkts in der Sonnenbergstraße in Großbottwar geplündert. Ein Mann hatte gegen 10.50 Uhr die Mitarbeiterin angesprochen und zumindest vorgegeben, kein Deutsch zu sprechen. Er lotste die 18-Jährige unter einem Vorwand in den hinteren Teil des Ladens. Währenddessen nahm sein Komplize mehrere Tausend Euro aus der Kasse. Im Anschluss verließ auch der erste Mann den Getränkemarkt wieder, ohne etwas zu kaufen.