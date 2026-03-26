Diebstahl in Göppingen: Mann stiehlt mehrere Parfüms im Wert von 1600 Euro

Ein 40-Jähriger klaut offenbar aus einer Drogerie Parfüm im Wert von über 1.600 Euro. Die Polizei kann ihn fassen – und findet Drogen in seinem Geldbeutel.
Am Mittwoch hat ein 40-Jähriger offenbar Parfüm aus einer Drogerie in Göppingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt er sich gegen 18.30 Uhr in der Drogerie in der Göppinger Innenstadt auf. Dort packte er offenbar gleich mehrere Parfümflaschen im Wert von über 1.600 Euro in eine schwarze Tasche. Ein Zeuge beobachtete dies laut Polizei und wählte den Notruf.