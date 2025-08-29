Diebstahl in Gemmrigheim: Radlader verschwindet von Baustelle

1 Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Radlader vom Typ Cat 908 von Caterpillar (Symbolbild). Foto: Imago/Wolfgang Simlinger

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Radlader verschwinden lassen, der auf dem neuen Kreisverkehr bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) stand.











Beute der etwas anderen Größenordnung haben Diebe in der Nacht auf Freitag in Gemmrigheim gemacht: Sie entwendeten einen 6,5 Tonnen schweren Radlader von einer Baustelle. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Caterpillar-Fahrzeug vom Typ Cat 908 am Donnerstag gegen 18 Uhr verschlossen auf dem neuen Kreisverkehr an der K1625 und der K1624 abgestellt.