Diebstahl in Freiberg am Neckar

1 Von einem Hof in Freiberg-Heutingsheim sind 170 Kilo Spargel gestohlen worden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Innerhalb von drei Tagen haben sich Unbekannte auf einem Feld im Kreis Ludwigsburg gleich zweimal zu schaffen gemacht. Der Schaden für den Landwirt ist groß.















Diebe haben von einem Hof in Freiberg/Neckar (Kreis Ludwigsburg) insgesamt 170 Kilogramm grünen Spargel gestohlen. Das Gemüse hat nach Angaben der Polizei einen Wert von 2200 Euro. Die Täter hatten zuerst in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Feld in der Nähe der Monreposstraße im Ortsteil Heutingsheim zugeschlagen und rund 100 Kilogramm erbeutet. In der Nacht zum Dienstag versuchten mutmaßlich dieselben Diebe ihr Glück erneut und nahmen dieses Mal 70 Kilo mit. Hinweise an die Polizei, Telefonnummer 07 141 / 64 37 80.