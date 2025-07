1 Die unbekannten Täter brachen mehrere Geldspielautomaten auf (Symbolfoto). Foto: Imago

Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Fellbach erbeuten Diebe eine fünfstellige Summe aus aufgebrochenen Spielautomaten. Die Polizei ermittelt.











Die unbekannten Täter kamen mitten in der Nacht. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie am Montag gegen 1 Uhr zunächst eine Tür in der Spielhalle in der Schorndorfer Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf.