Immer wieder werden Baustellen oder Firmenfahrzeuge das Ziel von Dieben, die auf die teuren Geräte und Werkzeuge aus sind. Nun ermittelt die Polizei in Leinfelden-Echterdingen wegen des Diebstahls von 13 Werkzeugkoffern. Ihr Wert: 5000 Euro.

Hohen Schaden angerichtet hat ein unbekannter Dieb, der über den Feiertag aus einem Firmenanhänger in Echterdingen (Kreis Esslingen) wertvolles Werkzeug gestohlen hat.

13 Werkzeugkoffer sind weg

Wie die Polizei berichtet, geschah der Vorfall in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 7.15 Uhr. Der Unbekannte brach demnach ein Schloss an dem Fahrzeug in der Gutenbergstraße auf. Er nahm 13 Koffer mit Werkzeugen des Herstellers Hilti im Wert von rund 5000 Euro mit. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.