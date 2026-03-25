Diebstahl in Ditzingen: Unbekannte verursachen hohen Schaden im Bauhof

1 Unbekannte stehlen teures Werkzeug vom Bauhof in Ditzingen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: dpa

Bei einem Einbruch stehlen die Täter Werkzeug. Der Wert des Diebesguts ist enorm.











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Bereits in der Nacht zum Freitag vergangener Woche (27. März) sind bislang unbekannte Täter beim Bauhof in Ditzingen eingebrochen. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, näherten sich die Unbekannten über die Felder aus Richtung Höfinger Straße der Rückseite des Bauhofgeländes in der Leonberger Straße. Eine Bank, die sich auf dem Gelände befunden hatte, nutzten sie als Brücke über die hinter dem Gebäude verlaufende Glems.