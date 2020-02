Einbrecher knacken Tresor in Werkstatt

Diebstahl in Bönnigheim

1 Einbrecher sind in eine Wohnung in Bönnigheim eingestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bislang unbekannte Diebe steigen in einer Wohnung in Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg ein. Über die Räume gelangen sie in eine Werkstatt – auch dort werden sie fündig.

Bönnigheim - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in eine Wohnung in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Einbrecher gegen 19.45 Uhr eine Terrassentür der Wohnung im Schmiedsberger Weg aufgehebelt, um sich Zutritt zu verschaffen.

In den Räumen fanden sie hochwertigen Schmuck. Über die Wohnung gelangten sie in eine darunter liegende Werkstatt. Dort knackten die Diebe einen Tresor und stahlen daraus Bargeld. Der Versuch, einen weiteren Tresor zu öffnen, misslang. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro, der Wert des Diebesguts ist ebenfalls vierstellig.