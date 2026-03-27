Diebstahl in Bietigheim-Bissingen: Handtasche gestohlen – Hilfsbereitschaft von 46-Jähriger wird ausgenutzt
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Die Polizei schätzt den Wert des Diebesguts auf 400 Euro (Symbolbild). Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Eine 46-Jährige trifft in Bietigheim-Bissingen auf einen scheinbar hilfsbedürftigen jungen Mann. Sie lässt den Unbekannten in ihre Wohnung, wo dieser eine Handtasche stiehlt.

Eine 46-Jährige wollte am Donnerstagabend in Bietigheim-Bissingen einen jungen Mann unterstützen – und wurde von diesem bestohlen. Laut Polizei war ihr der hilfsbedürftig aussehende Unbekannte gegen 21.30 Uhr in der Löchgauer Straße aufgefallen. Die Frau ließ ihn in ihre Wohnung, wo der Unbekannte kurz unbeaufsichtigt blieb. Diesen Zeitraum nutzte der Mann aus, um sich eine Handtasche der 46-Jährigen zu schnappen und wieder zu flüchten.

 

Handtasche mitsamt Geldbeutel entwendet

Der Unbekannte soll etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Außerdem soll er zurückgekämmte, schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans. Bei der Tasche soll es sich um eine schwarze Lederhandtasche gehandelt haben. In dieser seien unter anderem ein blau-violetter Geldbeutel aus Leder, etwa 100 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente gewesen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142/4050 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 