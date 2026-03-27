Diebstahl in Bietigheim-Bissingen: Handtasche gestohlen – Hilfsbereitschaft von 46-Jähriger wird ausgenutzt

1 Die Polizei schätzt den Wert des Diebesguts auf 400 Euro (Symbolbild). Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Eine 46-Jährige trifft in Bietigheim-Bissingen auf einen scheinbar hilfsbedürftigen jungen Mann. Sie lässt den Unbekannten in ihre Wohnung, wo dieser eine Handtasche stiehlt.











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Eine 46-Jährige wollte am Donnerstagabend in Bietigheim-Bissingen einen jungen Mann unterstützen – und wurde von diesem bestohlen. Laut Polizei war ihr der hilfsbedürftig aussehende Unbekannte gegen 21.30 Uhr in der Löchgauer Straße aufgefallen. Die Frau ließ ihn in ihre Wohnung, wo der Unbekannte kurz unbeaufsichtigt blieb. Diesen Zeitraum nutzte der Mann aus, um sich eine Handtasche der 46-Jährigen zu schnappen und wieder zu flüchten.