Zeugen in Bad Cannstatt gesucht

1 Die Unbekannten brachen einen Zigarettenautomaten in Bad Cannstatt auf. (Symbolbild) Foto: imago

In der Nacht zum Montag machen sich Unbekannte in Stuttgart-Bad Cannstatt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, brechen diesen auf und stehlen Zigaretten sowie Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.











Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten an der Bottroper Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt aufgebrochen und Zigaretten sowie Geld gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.