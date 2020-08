1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Einbrecher haben es in Bad Cannstatt auf E-Bikes und E-Roller abgesehen: In den vergangenen zwei Wochen stiegen unbekannte Täter in mehrere Keller von Mehrfamilienhäuser ein. Die Polizei ermittelt.

Stuttgart - In Bad Cannstatt ist in mehrere Kellereinheiten verschiedener Wohnhäuser eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Wetzlarer Straße, entkamen allerdings ohne Diebesgut. Direkt in der Nachbarschaft entwendeten die Unbekannten einen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Kellerabteil.

Die Täter brachen zudem in einen Keller in der Darmstädter Straße ein und stahlen ein weißes E-Bike der Marke „HaiBike“ im Wert von mehreren tausend Euro. Alle Taten ereigneten sich im Laufe der vergangenen zwei Wochen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/89903600 zu melden.

