Diebstahl in Bad Cannstatt

1 Die Einbrecher öffneten den Schrank mit den Masken gewaltsam (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Unbekannte Täter brechen in eine Kindertagesstätte in der Andreästraße ein und stehlen mehrere Mund-Nasen-Schutze. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte sind zwischen vergangenen Mittwoch und Freitag in eine Kindertagesstätte in der Andreästraße in Bad Cannstatt eingebrochen. Dabei stahlen sie mehrere Mund-Nase-Bedeckungen aus einem Schrank, den sie gewaltsam öffneten, wie die Polizei berichtet.

Die Täter hebelten zwischen 18 und 8 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und drangen so in die Kindertagesstätte ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0711/89903600 zu melden.

