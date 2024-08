1 Die Trickdiebe stahlen unbemerkt zwei Goldringe. Foto: Hanna Spanhel

Eine Frau gibt in Backnang Geld an einen angeblichen Spendensammler – und wird von den Unbekannten prompt bestohlen.











Eine 81-jährige Seniorin ist am Montag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) Opfer von Trickdieben geworden. Nach den Schilderungen der Polizei sprachen Unbekannte die Frau gegen 11 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Sulzbacher Straße an. Angeblich wollten diese Spenden für einen guten Zweck sammeln.