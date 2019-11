1 Insgesamt elf Tauben stahlen die Diebe in Heutingsheim. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Diebe haben im Kreis Ludwigsburg aus einer Zuchtanlage mehrere Tauben gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls.

Ludwigsburg - Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend und Montagvormittag aus einer Zuchtanlage an der Gründelbachstraße in Heutingsheim (Kreis Ludwigsburg) elf Tauben gestohlen. Nach Informationen der Polizei handelt es sich dabei um Thüringer Flügelschlagtauben, deren Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft.

Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen, kletterten die Unbekannten vermutlich über einen knapp zwei Meter hohen Zaun. Anschließend begaben sie sich in eine Parzelle und entwendeten die Tiere aus einer Voliere. Zeugen können sich an die Polizei in Freiberg am Neckar (07141/643780) wenden.