Am vergangenen Wochenende entwenden unbekannte Täter eine Schleiereule aus einem Gehege in Großbottwar-Winzerhausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Noch unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, eine Schleiereule aus einem Gehege auf einem Grundstück in Großbottwar-Winzerhausen im Kreis Ludwigsburg entwendet. Wie die Polizei berichtet, hat das etwa ein Jahr alte Tier ein Lederband am linken Fuß und heißt Amara.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Aufenthaltsort der Eule unter der Telefonnummer 07144/900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.