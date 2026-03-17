Diebstahl im Gedenkpark: Dutzende Urnen in Malaysia geklaut – Täter fordert Lösegeld

1 Ein Mann hat für die Rückgabe von mehr als 30 Urnen Lösegeld gefordert. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Nach dem Diebstahl von Dutzenden Urnen in Malaysia verlangt ein Verdächtiger eine Zahlung für die Rückgabe. Die Ermittlungen laufen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.











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Kuala Lumpur - In Malaysia ermittelt die Polizei nach einem bizarren Diebstahl von mehr als 30 Urnen aus einem Gedenkpark in Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Urnen standen dort in einem Kolumbarium – einer oberirdischen Grabstätte. Der Täter soll die Urnen aus den Nischen entwendet und anschließend Lösegeld für deren Rückgabe gefordert haben, berichteten malaysische Medien unter Berufung auf die Polizei.