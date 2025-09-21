Diebstahl, Heimweg und mehr: Sicher unterwegs auf der Wiesn: Das sollte man beachten

Die Wiesn lockt jedes Jahr Besucher aus aller Welt, doch zwischen Bierzelten, Karussells und Menschenmengen gibt es auch Risiken. Mit einigen Maßnahmen lässt sich der Besuch sicherer gestalten.
Die Wiesn ist für viele das Highlight des Jahres: Bierzelte, Fahrgeschäfte, Tracht und Live-Musik sorgen für gute Laune. Zwischen Maß Bier, Brezn und ausgelassener Stimmung kann es aber auch schnell mal chaotisch werden - von überfüllten Zelten bis zu heimtückischen Taschendieben oder ungewollten Annäherungsversuchen. Mit einigen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Oktoberfest genießen, ohne dass der Spaß ins Desaster kippt.