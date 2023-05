1 Die Fahrraddiebe sind derzeit besonders aktiv. Foto: dpa/Friso Gentsch

Remseck - Ein Minus von 7,6 Prozent verzeichnete im vergangenen Jahr die Polizei in der Barockstadt bei den Straftaten. Das allerdings führte zu einem Anstieg der Kriminalität in den Nachbarkommunen – in Kornwestheim um rund acht Prozent, in Bietigheim-Bissingen um 17,1 Prozent, in Remseck gar um 20,1 Prozent. Was aber nach Einschätzung der Polizei nicht heißt, dass die Stadt am Neckar zu einem Hort der Diebe, Betrüger und Verbrecher geworden ist. „Remseck ist eine sichere Stadt“, sagte Boris Hessenauer, Leiter des örtlichen Polizeipostens, als er jetzt dem Gemeinderat die Straftaten-Statistik fürs vergangene Jahr vorlegte. „Ich würde mit meiner Frau in jedem Stadtteil nachts um 1 Uhr spazieren gehen.“