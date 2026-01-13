Diebstahl bei Geldtransportfirma: Die Million ist weg – Und wer sagt die Wahrheit?

Ein 32-Jähriger soll Drahtzieher hinter einem Diebstahl bei einer Geldtransportfirma gewesen sein. Seine Teilnahme gibt er zu. Aber die zentrale Rolle habe jemand anderes gespielt.
Schon der Tattag ist hollywoodreif gewesen: Während die Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeepause waren, gab Minersa S. Gas bei der Stuttgarter Werttransportfirma, für die sie seit knapp einem halben Jahr arbeitete. Sie packte Geldbündel ein. „Sie nahm nur die 200er, 100er und ein paar Bündel mit Fünfzigern“, sagt ihre damalige Chefin als Zeugin vor dem Stuttgarter Landgericht am Dienstag aus. Das „Kleingeld“ habe sie nicht interessiert. So kam in wenigen Minuten die Summe von 1,25 Millionen Euro zusammen, die sie im Garderobenbereich in eine Sporttasche steckte und damit das Weite suchte. Eine Räuberpistole, die nach einem Drehbuch förmlich schreit.