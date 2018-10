Lkw in Kirchheim/Teck Unbekannte stehlen Stiefel im Wert von 90 000 Euro

Von va 30. Oktober 2018 - 12:24 Uhr

Die Unbekannten schnitten die Plane des Lastwagens auf, während der Fahrer schlief. Foto: dpa

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohofs in Kirchheim ein Loch in die Seitenplane eines Lastwagens geschnitten und 50 Kartons mit hochwertigen Stiefeln gestohlen. Der Lastwagenfahrer bekam davon nichts mit.

Kirchheim - Stiefel im Wert von knapp 90 000 Euro haben bislang unbekannte Täter aus einem Sattelzug auf dem Gelände des Autohof Kruichling in der Lise-Meitner Straße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Diebe in der Zeit von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, die Flügeltüren des Aufliegers geöffnet. Im Anschluss rissen sie zunächst einen Karton auf, ließen diesen dann aber neben dem Fahrzeug liegen.

Anschließend schnitten die Unbekannten ein etwa ein Meter mal eineinhalb Meter großes Loch in die Seitenplane des Sattelaufliegers. Durch dieses stahlen sie annähernd 50 Kartons mit je zehn Paar Outdoorstiefeln der Marke Altberg, Modell Tabbing Boots.

Während der Tat hatte der Fahrer in seinem Führerhaus geschlafen und von dem Diebstahl nichts mitbekommen.