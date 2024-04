In den vergangenen Tagen werden zwei Reisende an den Bahnhöfen Stuttgart-Vaihingen und Bad Cannstatt bestohlen. Die dreisten Täter schlagen dabei auf Rolltreppen zu. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor den Tricks der Diebe.

An den Bahnhöfen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Bad Cannstatt haben in den vergangenen Tagen dreiste Diebe zugeschlagen. Die Unbekannten bestahlen dabei zwei Reisende jeweils auf einer Rolltreppe, in einem Fall benutzten sie den Nothalt der Treppe, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, befand sich ein 62-jähriger Mann am Montag gegen 16.45 Uhr auf den unteren Stufen der Rolltreppe zu Bahnsteig 2/3 des Vaihinger Bahnhofes, als der oder die Täter plötzlich den Nothalt betätigten. Im Zuge dessen wurde der Reisende seinen Angaben zufolge offenbar von hinten gestoßen. Am Bahnsteig bemerkte der Mann dann, dass seine Geldbörse, die er in der Gesäßtasche trug, fehlte.

Polizei warnt und gibt Tipps

Am Dienstag wurde eine 48-jährige Frau am Bahnhof Bad Cannstatt offenbar Opfer eines Diebstahls, als sie sich gegen kurz vor 17 Uhr ebenfalls auf einer Rolltreppe zu den Bahnsteigen 2 und 3 befand. Zwei Zeuginnen, die die Treppe herunterliefen, beobachteten einen unbekannten Täter dabei, wie er von hinten an die Reisende herantrat und ihr aus der Umhängetasche die Geldbörse entwendet haben soll. Daraufhin machten die Frauen die 48-Jährige auf den Diebstahl aufmerksam, konnten den Täter, der mit einem männlichen Begleiter unterwegs war, aber nicht mehr feststellen. Der Unbekannte soll dunkle Haare haben und war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke mit Fellkapuze sowie dunkler Hose bekleidet. Sein Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet und trug nach bisherigen Informationen eine gelbe Mütze. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer 0711/870350 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon sei das geschickte Anrempeln von Personen. Die Polizei empfiehlt, Geldbeutel und andere Wertgegenstände eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen zu tragen.