Diebesgut wiegt 48 Tonnen Diebe stehlen Autokran in Stuttgart-Untertürkheim

Von red 19. März 2018 - 14:45 Uhr

Auch für das Aufstellen des Tannenbaums auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird ein Autokran zur Hilfe genommen. (Symbolfoto) Unbekannte haben einen tonnenschweren Autokran in Untertürkheim gestohlen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Ganz unbemerkt dürfte der Abtransport des Diebesgutes nicht vonstatten gegangen sein: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Autokran gestohlen. Der 48-Tonner ist zirka 200.000 Euro wert.

Stuttgart-Untertürkheim - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr aus einem Betriebshof einer Firma in der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim einen Autokran im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Bei dem Autokran handelt es sich um einen 48-Tonner mit vier Achsen.

Laut Polizei ist das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen S-HP 517 rot lackiert unf hat eine gelbe Firmenaufschrift. Der Wert des Autokrans dürfte sich auf geschätzte 200.000 Euro belaufen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/89903500 entgegen.