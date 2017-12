Diebesbanden in Stuttgart Mitglied der Sprinter-Bande erneut gefasst

Von Wolf-Dieter Obst 12. Dezember 2017 - 15:56 Uhr

Zum zweiten Mal ist ein Autodieb mit einem Transporter aus Stuttgart auf der Fahrt nach Osteuropa erwischt worden. Foto: dpa

Wie dreist ist das denn: Nur wenige Tage, nachdem er mit einem gestohlenen Transporter aus Stuttgart in Tschechien erwischt wurde, ging ein mutmaßlicher Autodieb den Fahndern erneut ins Netz. Beim ersten Mal hatte man ihn noch laufen lassen.

Stuttgart - Ganz schön unbelehrbar: Die Polizei hat schon wieder ein 29-jähriges mutmaßliches Mitglied einer litauischen Autoschieberbande festgenommen, die sich auf Transporterdiebstähle nach Osteuropa spezialisiert hat. Den Mann hat es offenbar nicht beeindruckt, dass er gut zwei Wochen zuvor an der tschechischen Grenze mit einem gestohlenen Transporter aus Stuttgart erwischt wurde. Kaum auf freiem Fuß, ging er wieder auf Tour.

Wie die Polizei nun bestätigte, wurde der 29-Jährige am Samstag gegen 1 Uhr vor der tschechisch-polnischen Grenze in Trutnov-Bojiste gefasst. Tschechische Beamte hatten den Mercedes Sprinter an einer Tankstelle kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Rückertstraße im Stuttgarter Westen gestohlen worden war – gut 640 Kilometer entfernt.

Beim ersten Mal beantragte der Staatsanwalt keinen Haftbefehl

Ein 38-jähriger Handwerker hatte zuvor das Fehlen des Wagens festgestellt und die Polizei alarmiert. Dabei war nicht nur der Transporter selbst ein wertvolles Beutestück: Im Wagen waren Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 100 000 Euro aufbewahrt. In derselben Nacht waren die Mitglieder der Sprinter-Bande außerdem in der Regerstraße in Botnang zugange. Dort verschwand ein weißer Sprinter mit dem Kennzeichen S -OX 2690 spurlos.

Als die Stuttgarter Polizei die Nachricht von der Festnahme bekam, gab es überraschte Gesichter. Der 29-jährige Litauer war erst am 23. November an der tschechischen Grenze festgenommen worden – mit einem gestohlenen Mercedes Sprinter aus Neugereut! Er war per Satellitenortung aufgespürt worden. Damals war er von den tschechischen Behörden wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

„Damals wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit keinen Haftbefehl beantragt“, sagt Jan Holzner, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte sei nicht vorbestraft gewesen, der scheinbar einzige Fall hätte womöglich nur eine Bewährungsstrafe zur Folge gehabt. Nun sieht die Geschichte anders aus: Jetzt beantragte der Staatsanwalt internationalen Haftbefehl und die Auslieferung aus dem Gefängnis in Hradec-Kralove.

Weiterer Autodieb war eher spontaner Gelegenheitstäter

Ein weiterer Autodieb kam nicht so weit – bei ihm handelte es sich wohl auch eher um einen Gelegenheitstäter. Am Montag gegen 13.50 Uhr wurde auf der Neuen Weinsteige ein 20-Jähriger festgenommen, der in der Wächterstraße in der Innenstadt den Wagen eines 31-jährigen Pizzalieferanten gestohlen hatte. Der Täter hatte die Gelegenheit genutzt, dass der Citroen Saxo offenbar unverschlossen mit steckendem Zündschlüssel abgestellt war. Die alarmierte Polizei konnte den 20-Jährigen auf der Weinsteige sichten und festnehmen. Der junge Mann, der keine Fahrerlaubnis hat, wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.