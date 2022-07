1 Am Wochenende waren Einbrecher in Stuttgart unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Wochenende ist in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen worden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist nicht bekannt.

An der Aspergstraße in Stuttgart-Ost öffneten Unbekannte laut Polizei am Freitagnachmittag mittels eines aufgefundenen Schlüssels die Tür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie sollen unter anderem einen Laptop sowie ein Mobiltelefon gestohlen haben. Wie die Polizei außerdem berichtet, sollen Unbekannte an der Rostocker Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt am Samstag die Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und ein Zimmer durchwühlt haben. Ob und was sie stahlen, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weiterer Einbruch in Feuerbach

An der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach gelangten Einbrecher laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst über die offenstehende Hauseingangstüre in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im Obergeschoss öffneten sie dann wohl gewaltsam die Wohnungstüre und stahlen eine schwarze Lederjacke, Schmuck sowie eine Musikbox im Wert von zirka 350 Euro.

Zeugen des Einbruchs an der Aspergstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und in den beiden anderen Fällen an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu wenden.