Diebe in Kirchheim am Neckar

1 Foto: Leif Piechowski/Lichtgut/Leif Piechowski

Unbekannte machen sich in der Nähe des Kirchheimer Bahnhofs mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Als sie so nicht weiter kommen, reißen sie ihn einfach aus der Verankerung.

Kirchheim/Neckar - Randalierer haben am Wochenende versucht, auf brachiale Art und Weise einen Zigarettenautomaten in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aufzubrechen. Die Täter scheiterten aber bei dem Vorhaben und ließen den zerstörten Automaten einfach auf der Straße liegen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 22.40 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr in der Nähe des P+R-Parkplatzes am Bahnhof mit einem Trennschleifer an der Aufhängung zu schaffen gemacht.

Als dies misslang, nahmen sie vermutlich ein Abschleppseil, befestigten es an einem Auto und rissen den Automaten aus der Verankerung. Sie schafften es jedoch nicht, den Automaten zu öffnen. Deshalb verließen sie ohne Beute den Tatort. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim, sucht nach Zeugen, die Telefonnummer lautet 07 14 3 / 89 10 60.