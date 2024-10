1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein Vereinsheim und ein Bürogebäude in Herrenberg werden in der Nacht von Donnerstag, 17. , auf Freitag, 18. Oktober von Einbrechern heimgesucht. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.











Link kopiert



Unbekannte sind in der vergangenen Woche in Herrenberg in ein Vereinsheim und ein Bürogebäude eingebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Samstag mit.