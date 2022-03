Diebe in Freiberg am Neckar

1 Ein 66-Jähriger ist am Bahnhof in Freiberg/Neckar angegriffen worden. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Weil er sie dabei erwischte, wie sie sich an einem Automaten zu schaffen machten, haben zwei Männer einen 66-Jährigen in Freiberg attackiert. Fast wäre er im Gleisbett gelandet.















Zwei Männer haben am Mittwochabend einen Snackautomaten in Freiberg/Neckar (Kreis Ludwigsburg) geplündert und einen Unbeteiligten zu Boden geschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die bislang unbekannten Täter gegen 21 Uhr an dem Automaten auf dem Bahnsteig des Freiberger Bahnhofs zu schaffen gemacht. Sie entwendeten Süßigkeiten und wurden offenbar von einem 66-jährigen Mann dabei gestört. Als er ihnen mit der Polizei drohte, schlugen die Diebe auf ihn ein, sodass er verletzt zu Boden ging. Danach versuchte einer der beiden Täter, den Verletzten ins Gleis zu stoßen, was ihm glücklicherweise nicht gelang. Der 66-Jährige verletzte sich am Kopf und der Lippe.

Ob die Täter den Automaten aufgebrochen hatten oder ob dieser offenstand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Eine genaue Schadenshöhe muss ebenfalls noch ermittelt werden.

Die beiden Täter waren etwa 1,80 Meter groß und hatten kurze, dunkle Haare. Einer der beiden hatte eine schwarze Sporttasche dabei, in der das Diebesgut verstaut war. Er trug eine hellere Jeans und floh in Richtung des angrenzenden Industriegebiets. Der andere Täter war komplett schwarz bekleidet und rannte in Richtung Ortsmitte davon. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07 11/87 0 350 entgegen.