Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Degerloch sowie einem versuchten Diebstahl in Birkach. In Birkach saß ein Täter in einem Auto, als plötzlich der Besitzer auftauchte.

Stuttgart-Degerloch/-Birkach - In Degerloch und Birkach sind in den vergangenen Tagen Diebe unterwegs gewesen. Während die Täter in Degerloch erfolgreich waren, wurde ein Unbekannter in Birkach von einem Autobesitzer entdeckt, als der Täter in dessen Auto saß. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, brachen die Täter in der Wolfschlugener Straße in Degerloch in der Nacht zum Mittwoch zwischen Mitternacht und 2 Uhr das Schloss eines VW Polo auf und stahlen persönliche Papiere, einen Pullover und 100 Euro Bargeld aus dem Auto.

Täter flüchtet mit Fahrrad

In der Birkenpilzstraße in Birkach bemerkte ein 49 Jahre alter Autobesitzer, wie ein unbekannter Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.10 Uhr in seinem Opel Mocca saß und diesen offenbar durchsuchte. Als der 49-Jährige den Mann anschrie, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Rotwiesenstraße. Der Täter trug eine blaue Maske und einen Kapuzenpulli. Das Scheinwerferlicht des Fahrrades soll bläulich geschimmert haben.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 melden können.

