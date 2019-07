Dutzende Fahrräder in Degerloch gestohlen

Dieb stellt sich in Möhringen

1 Der mutmaßliche Fahrraddieb hatte mehr als 30 Räder zu Hause stehen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte zu einem Fall von 33 in Degerloch gestohlenen Fahrrädern. Die Beamten hatten einen anonymen Tipp erhalten.

Stuttgart-Möhringen - Die Polizei hat einen 49 Jahre alten Mann in Möhringen geschnappt, der wohl Fahrräder im großen Stil im Bereich Degerloch gestohlen hat. Die Beamten konnten 33 Fahrräder sicherstellen.

Wie die Polizei berichtet, führte ein anonymer Hinweis die Beamten zu einem Hinterhof in der Leinenweberstraße in Möhringen. Dort entdeckten sie 33 Fahrräder, von denen drei in den polizeilichen Fahndungssystemen als gestohlen gemeldet waren. Sie beschlagnahmten alle Räder.

Der 49-jährige Hausbewohner kam am Abend zum Polizeirevier. In seiner Vernehmung räumte er ein, alle Fahrräder im Bereich Degerloch gestohlen zu haben. Zeugen und insbesondere Personen, denen in Degerloch ein Fahrrad gestohlen worden ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 bei der Polizei zu melden.