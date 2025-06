Dieb in Ludwigsburg verhaftet

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch versucht, in einer Drogerie in Ludwigsburg teures Parfum zu stehlen. Der Ladendetektiv durchschaute seinen Plan jedoch.











Der Polizei ist am Mittwoch in Ludwigsburg ein Ladendieb ins Netz gegangen. Wie diese mitteilt, hatte der 29-Jährige versucht, in einer Drogerie in der Wilhelmstraße mehrere hochpreisige Parfums mitgehen zu lassen. Ein Ladendetektiv durchschaute das Vorhaben jedoch und behielt den Mann im Blick.