Dieb im Kaufhaus Le Printemps: Einbrecher erbeutet in Pariser Luxuskaufhaus Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro

1 Das Kaufhaus Le Printemps in Paris ist von einem Einbrecher heimgesucht worden. Foto: imago stock&people

Bei einem Einbruch in das Pariser Luxuskaufhaus Le Printemps ist Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen worden. Ein Dieb nahm Schmuck vom Stand des Juweliers Mauboussin mit.











Bei einem Einbruch in das Pariser Luxuskaufhaus Le Printemps ist Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Ermittlerkreisen erfuhr, brach ein Dieb in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude ein und nahm vom Stand des Juweliers Mauboussin Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro mit.