Mit neun Monaten standen sie erstmals vor der Kamera, heute zählt ihr Label The Row zur absoluten Mode-Elite. Die Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen meiden Social Media und den Medienrummel. Sind sie gerade deswegen gefeierte Mode-Ikonen?

Von den Lieblingszwillingen im TV zu den Lieblingszwillingen der Mode: Mary-Kate und Ashley Olsen feiern am 13. Juni 2026 ihren 40. Geburtstag. Der runde Geburtstag bietet den perfekten Anlass, um auf ihren beeindruckenden Werdegang zurückzublicken. Die Olsen-Twins haben sich von Kinderstars der US-Sitcom "Full House" zu gefeierten Designerinnen und rätselhaften Mode-Ikonen entwickelt.

Mit ihrem Label The Row spielen sie heute in einer Liga mit Hermès, Chanel oder Louis Vuitton. Dieses Standing haben sie ohne jahrzehntelanges Markenprestige erreicht und ohne den Zwang ihrer Marke ein Logo aufzudrücken. Stattdessen setzen sie auf einen anspruchsvollen Blick für Details und kompromisslose Qualität. Damit definieren sie den Maßstab der Quiet-Luxury-Bewegung, die die Modewelt der vergangenen Jahre prägt.

Von "Full House" bis "Ein verrückter Tag in New York"

Die Zwillinge tauchten Ende der 1980er Jahre erstmals im Fernsehen auf. Ab einem zarten Alter von neun Monaten verkörperten sie von 1987 bis 1995 abwechselnd die Figur Michelle Tanner in "Full House". 1992 folgte mit "Kidnapping der Nervensägen" ihr erster gemeinsamer Kinofilm. Bis in die frühen 2000er Jahre drehten sie zahlreiche beliebte Teenager-Komödien, darunter "Zwillinge verliebt in Paris" und "Ein verrückter Tag in New York".

Als Film- und Serienstars standen die Zwillinge lange im Rampenlicht und gehörten zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Branche. Mit ihrem 18. Geburtstag 2004 übernahmen sie die Co-Präsidentschaft ihres Unternehmens Dualstar: Ihr gemeinsames Vermögen schätzten Medien damals auf rund 137 Millionen Dollar.

Unter dem Markennamen mary-kateandashley führten sie bis 2005 eine Merchandise-Linie bei Walmart. Schon damals galten sie als Modevorbilder, die jeden Trend ihrer Zeit mitmachten: die typischen 1990er-Looks, Y2K-Mode mit Hüftjeans und Glitzer-Accessoires, den lässigen Boho-Hippie-Stil. Heute stehen sie für das genaue Gegenteil.

Quiet Luxury als Lebensentwurf

2006 gründeten Mary-Kate und Ashley Olsen ihr eignes Luxus-Modelabel und etablieren seither einen hyperminimalistischen Stil, der weltweit als Styling-Inspiration gilt. The Row steht heute für schlichte, zeitlose Eleganz. Die Entwürfe der Designerinnen machen einfache Kleidungsstücke luxuriös und einzigartig. Dieser Mode-DNA bleiben die Olsen-Twins seit Tag eins treu. Das blieb nicht lange unbemerkt: Bereits 2012 und 2015 erhielten sie den renommierten CFDA Award als Womenswear Designer of the Year.

Heute zeigen sich die Zwillinge kaum noch öffentlich. Sie sind weder auf Social Media vertreten, noch nehmen sie am Medienrummel der Modewelt teil. Stattdessen hüllen sie sich nicht nur in übergroße Mäntel, sondern auch in viele Geheimnisse rund um ihr Leben als ehemalige Schauspielerinnen.

Darin scheint ihr Mode-Geheimnis zu liegen, das sie zu vielfach bewunderten Ikonen macht: Sie lassen sich nicht vom Hype treiben, sondern bewegen sich in ihrem eigenen Tempo und mit ihrer ganz eigenen Definition von Stil unter dem Radar.