Mit neun Monaten standen sie erstmals vor der Kamera, heute zählt ihr Label The Row zur absoluten Mode-Elite. Die Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen meiden Social Media und den Medienrummel. Sind sie gerade deswegen gefeierte Mode-Ikonen?
Von den Lieblingszwillingen im TV zu den Lieblingszwillingen der Mode: Mary-Kate und Ashley Olsen feiern am 13. Juni 2026 ihren 40. Geburtstag. Der runde Geburtstag bietet den perfekten Anlass, um auf ihren beeindruckenden Werdegang zurückzublicken. Die Olsen-Twins haben sich von Kinderstars der US-Sitcom "Full House" zu gefeierten Designerinnen und rätselhaften Mode-Ikonen entwickelt.