Ein erstes Bild von Mel Gibsons "The Resurrection of the Christ" zeigt Jaakko Ohtonen als Jesus. Bis das zweiteilige Epos in die Kinos kommt, dauert es aber noch.

Mel Gibson (70) hat einen ersten Einblick in sein zweiteiliges Bibel-Epos "The Resurrection of the Christ" gewährt. Auf einem Bild ist der finnische Schauspieler Jaakko Ohtonen (36) als Jesus zu sehen. Zu den Darstellern des Films, dessen Dreharbeiten gerade abgeschlossen wurden, gehören außerdem Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio und Rupert Everett.

"Mehr als nur ein Film" "Für mich ist dies weit mehr als nur ein Film. Es ist eine Mission, die ich seit über 20 Jahren verfolge, um die meiner Meinung nach wichtigste Geschichte der Menschheitsgeschichte zu erzählen", erklärte Mel Gibson laut US-Medien zu seinem Projekt.

Das Kinoevent wird laut Leonine Studios auch in die deutschen Kinos in zwei Teilen kommen. Der erste Teil startet an Christi Himmelfahrt am 6. Mai 2027, der zweite Teil folgt ebenfalls an Christi Himmelfahrt am 25. Mai 2028.

"Die Passion Christi" war vor über 20 Jahren ein großer Erfolg

Mit "The Resurrection of the Christ" kehrt Mel Gibson als Regisseur zu einem Stoff zurück, der bereits mit "Die Passion Christi" Erfolge gefeiert hat. Der 2004 veröffentlichte Film erzielte weltweit mehr als 610 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. In Deutschland erreichte der für drei Oscars nominierte Streifen rund 1,3 Millionen Kinobesucher.

"Die erneute Zusammenarbeit mit vielen meiner ursprünglichen Mitarbeiter aus 'Die Passion Christi' - wahre Meister ihres Fachs - ermöglichte es uns, diese Geschichte genau so auf die Leinwand zu bringen, wie ich sie mir vorgestellt hatte", erklärte Mel Gibson laut dem "People"-Magazin über "The Resurrection of the Christ". "Ich bin meiner unglaublich talentierten Besetzung und Crew zutiefst dankbar, dass sie ihr Herzblut in diese Produktion gesteckt haben. Gemeinsam haben wir etwas Beeindruckendes geschaffen", so der Regisseur weiter. Die Dreharbeiten fanden in Italien statt.