Ein erstes Bild von Mel Gibsons "The Resurrection of the Christ" zeigt Jaakko Ohtonen als Jesus. Bis das zweiteilige Epos in die Kinos kommt, dauert es aber noch.
Mel Gibson (70) hat einen ersten Einblick in sein zweiteiliges Bibel-Epos "The Resurrection of the Christ" gewährt. Auf einem Bild ist der finnische Schauspieler Jaakko Ohtonen (36) als Jesus zu sehen. Zu den Darstellern des Films, dessen Dreharbeiten gerade abgeschlossen wurden, gehören außerdem Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio und Rupert Everett.