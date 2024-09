Mit dem Erscheinen von "Avengers: Endgame" im Jahr 2019 und dem Ende der sogenannten dritten Phase des MCU nahmen einige beliebte Marvel-Helden wie Robert Downey Jr. (59) alias Iron Man und Chris Evans (43) alias Captain America ihren Hut.

Phase vier sowie der aktuelle, fünfte Abschnitt des Marvel Cinematic Universe bieten daher die perfekte Gelegenheit, spannende neue Helden-Figuren einzuführen. Einige von diesen, wie etwa die Hexe Agatha Harkness (Kathryn Hahn, 51) aus "WandaVision" oder Yelena Belova (Florence Pugh, 28) und der von "Stranger Things"-Star David Harbour (49) gespielte Red Guardian aus "Black Widow" haben auch bereits neue Marvel-Auftritte buchen können: Harkness erhält mit "Agatha All Along" ihre eigene Spin-off-Serie zu "WandaVision", die bereits am 19. September auf Disney+ startet.

Der Red Guardian und Natasha Romanoffs (Scarlett Johansson, 39) "Schwester" Yelena Belova werden in "Thunderbolts" zu sehen sein, dem Antihelden-Teamfilm von Marvel, der im April 2025 in den deutschen Kinos starten soll. Doch für die folgenden zehn, seit Phase vier eingeführten Marvel-Charaktere, steht eine Zukunft auf Kinoleinwand oder Streaming-Bildschirm gegenwärtig noch nicht fest.

Clea, gespielt von Charlize Theron

Auch Superstar Charlize Theron (49) ist als mächtige Zauberin Clea Teil des Marvel-Universums. In den letzten Momenten von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" taucht sie auf, und bittet Stephen Strange (Benedict Cumberbatch, 48) um Hilfe. Gemeinsam betreten die beiden Charaktere durch ein Portal Cleas Dimension, doch was danach passiert, bleibt unklar.

Möglicherweise werden Marvel-Zuschauerinnen und Zuschauer die so spannende neue Figur in einem der beiden neuen "Avengers"-Filme "Doomsday" oder "Secret Wars" wiedersehen. In den Marvel-Comics ist die Figur übrigens mit Doctor Strange verheiratet.

Dane Whitman, gespielt von "Game of Thrones"-Star Kit Harington

Im nicht gerade universell geliebten Marvel-Film "Eternals" aus dem Jahr 2021 gab "Game of Thrones"-Star Kit Harington (37) sein MCU-Debüt. Die von ihm gespielte Figur Dane Whitman ist auch unter dem Namen Black Knight bekannt, und führt das mächtige Schwert Ebony Blade.

Am Ende von "Eternals" wurde eine Verbindung zwischen Whitman und Blade (Mahershala Ali, 50) aufgebaut, doch ist die Zukunft des neuen "Blade"-Solofilms ungewiss - und ob Harington als Whitman in diesem zu sehen sein wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

G'iah, gespielt von "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke

Harrington ist nicht der einzige "GoT"-Star, der es ins Marvel-Universum geschafft hat. Emilia Clarke (37), die in der epischen Fantasy-Serie von HBO Daenerys Targaryen verkörperte, feierte in "Secret Invasion" ihr MCU-Debüt.

Am Ende der Miniserie, die bei Publikum und Kritik ebenfalls nicht sonderlich gut ankam, wird ihre Figur G'iah sogar zu einer der mächtigsten Heldinnen im Marvel-Universum. Doch ein neues Projekt mit ihr ist derzeit nicht angekündigt. Ihre MCU-Zukunft bleibt somit unklar.

Eros/Starfox, gespielt von Musik-Superstar Harry Styles

Musiker Harry Styles (30) ist ebenfalls Teil des MCU. Er trat in einer Abspann-Szene von "Eternals" auf, und stellte sich selbst als ein Eternal heraus, der den Namen Starfox trägt. Marvel-Boss Kevin Feige (51) stellte vor rund zwei Jahren neue Abenteuer von Starfox, auch bekannt als Eros, in Aussicht, die "kosmischer" Natur sein sollen.

Doch seitdem gab es keine weiteren, diesbezüglichen offiziellen Ankündigungen vonseiten der Marvel Studios. Auch Harry Styles' Schauspielkarriere scheint nach seinen beiden gemischt aufgenommen Auftritten in "Don't Worry Darling" und "Der Liebhaber meines Mannes" nicht so recht voranzugehen. Zumindest sind derzeit keine neuen Film- oder Serienprojekte mit dem Musiker in der Mache.

Kate Bishop, gespielt von Hailee Steinfeld

Jung-Star Hailee Steinfeld (27) spielte in "Hawkeye" die im Grunde universell geliebte Figur Kate Bishop. Sie soll im MCU die Nachfolge von Jeremy Renners (53) Hawkeye antreten, und wird in den finalen Momenten des Marvel-Flops "The Marvels" von Ms. Marvel (Iman Vellani, 22) für ihr Young-Avengers-Team rekrutiert.

Doch ein Film rund um die jüngeren Avengers-Heldinnen und -Helden ist derzeit von Marvel noch nicht angekündigt. Möglicherweise werden Zuschauerinnen und Zuschauer Bishop und ihr Young-Avengers-Team jedoch in den kommenden zwei Avengers-Filmen wiedersehen.

Die Eternals

Auch die gesamte Jahrtausende alte Heldentruppe aus dem Marvel-Kinofilm "The Eternals" hat noch keine weiteren MCU-Auftritte für die Zukunft buchen können. Das Werk von Oscarpreisträgerin Chloé Zhao (42) blieb mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp über 400 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen an einen Marvel-Blockbuster zurück.

Derzeit würde es "keine unmittelbaren Pläne für 'Eternals 2'" geben, verriet Marvel-Chef Kevin Feige erst vor einigen Wochen.

America Chavez, gespielt von Xochitl Gomez

Die junge Marvel-Heldin America Chavez (Xochitl Gomez, 18) besitzt die Fähigkeit, durch das Multiversum zu reisen. Sie war eine der Hauptfiguren in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Auch für diese spannende, neue Marvel-Figur steht derzeit noch kein weiterer MCU-Auftritt fest. Doch auch America Chavez könnte Teil der Young Avengers werden, und mit ihren Fähigkeiten in "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" hilfreich sein.

Love, gespielt von Chris Hemsworths Tochter India

Die niedliche MCU-Figur Love lernten Marvel-Fans in "Thor: Love and Thunder" kennen. Eigentlich die Tochter von Götterschlächter Gorr (Christian Bale, 50), adoptiert sie Donnergott Thor (Chris Hemsworth, 41) am Ende des Films.

Love wird gespielt von Chris Hemsworths Tochter India Rose Hemsworth (12). Ihr nächster MCU-Auftritt hängt aller Voraussicht nach davon ab, ob es auch einen fünften "Thor"-Film geben wird. Derzeit ist dieser noch nicht angekündigt. "Thor 3"- und "Thor 4"-Regisseur Taika Waititi (49) erklärte zuletzt, dass er für den nächsten Teil nicht als Regisseur zur Verfügung steht.

Hercules, gespielt von "Ted Lasso"-Star Brett Goldstein

Durch "Thor: Love and Thunder" lernten Marvel-Fans außerdem die Figur Hercules ("Ted Lasso"-Star Brett Goldstein, 44) kennen, den Sohn von Zeus (Russell Crowe, 60). In den Marvel-Comics ist Hercules ein überaus beliebter Charakter, doch weitere MCU-Auftritte hängen wohl - genau wie bei Thors Tochter Love - davon ab, ob es in Zukunft auch einen fünften "Thor"-Film geben wird.