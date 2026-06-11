Die Zukunft es Ehrenamtes: Jammern hilft nicht – bürgerschaftliches Engagement kann die Zukunft gestalten

Bürgerschaftliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Es ist ein Grundpfeiler der Demokratie und angesichts leerer Kassen in den Kommunen und einer immer älter werdenden Bevölkerung wird es immer wichtiger, denn die Ehrenamtlichen sind in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zur Stelle und leisten einen unschätzbaren Beitrag. Aber sind die bestehenden Strukturen des Ehrenamts noch zeitgemäß, werden sie den Anforderungen noch gerecht und wie können Menschen für ein Engagement motiviert werden? Zu diesem Fragenkomplex lud die Berthold-Leibinger-Stiftung am Mittwoch zu einer Diskussion ins Alte Schloss ein.

Vesperkirche mit 900 Freiwilligen 160 Gäste waren der Einladung gefolgt. Die vier Experten und Expertinnen berichteten unter der Leitung des Moderators Jan Sellner über ihre Erfahrungen und zeigten, was notwendig ist, um das bürgerschaftliche Engagement zu stärken: Irene Armbruster leitet seit 2008 die Bürgerstiftung Stuttgart als Geschäftsführerin und machte sie mit zahlreichen Projekten zu einer wahren Bewegung. Die Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann leitet die Vesperkirche. Dort leisteten allein in diesem Jahr 900 Ehrenamtliche rund 14.000 Arbeitsstunden.

Professor Hans Martin Gündner, Vorsitzender des Solarvereins Marbach, gründete im Ruhestand eine Bildungsinitiative für junge Menschen und betreibt am Marbacher Schillergymnasium ein „Reallabor“, in dem Schüler die energetische Nutzung von Wasserstoff untersuchen. Benjamin Merkt ist Vorsitzender des Vereins KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen. Dank des Einsatzes von 90 Ehrenamtlichen wird dort die Erinnerung an die Gräueltaten aufrecht erhalten.

Spaßfaktor ist wichtig

Alle auf dem Podium waren sich einig, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren, persönlich einen großen Gewinn daraus ziehen: „Das Gefühl am Abend, dass ich etwas Gutes getan habe. Dass ich etwas getan habe, das mich erfüllt“, so formulierte es Gabriele Ehrmann und betonte, dass auch der Spaßfaktor eine große Rolle spiele. Die Vesperkirche sei ein Ort, an dem sich Menschen aus den verschiedensten Lebenszusammenhängen kennenlernen. Irene Armbruster betonte die positive Erfahrung, dass „jammern nicht hilft“, sondern dass man gemeinsam etwas bewirken könne. Mit Blick auf die innere Dynamik von Projekten betonte Professor Gündner die Bedeutung offener Kommunikation und die Wertschätzung für jede geleistete Aktivität. Dass sich in seinem Verein Menschen finden, die sich durch ihre unterschiedlichen Qualifikationen ergänzen, beeindruckt Benjamin Merkt, und dies sieht auch Irene Armbruster als Potenzial für die Zukunft: „Wir müssen neue Strukturen finden. Zum Beispiel könnten Menschen, die früher im Controlling tätig waren, Sportvereine beraten.“

Die Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements in der Gesellschaft und der Politik hat Luft nach oben, betonten die Diskutierenden. Ein Beispiel für die große Wertschätzung sei die unbürokratische Unterstützung von Projekten durch die Berthold- Leibinger-Stiftung betonten Gündner und Merkt aus eigener Erfahrung.

Jan Sellner, Redakteur dieser Zeitung, berichtete über eine Aktion in Frankfurt am Main: Dort werden auf Plakaten Ehrenamtliche vorgestellt, und die Auszeichnung „Stuttgarter/in des Jahres“ von StZ und StN sowie der Volksbank Stuttgart rückt seit 13 Jahren die Leistung der oft im Stillen agierenden Alltagshelden in den Focus.

Ehrenamt ist kein Lückenbüßer

Das Ehrenamt dürfe nicht der Lückenbüßer für gestrichene Leistungen werden, so die Meinung aller auf dem Podium. Die vier Experten und Expertinnen haben konkrete Vorstellungen, wie die öffentliche Hand die freiwillig Engagierten unterstützen kann, damit diese trotz der Kürzungen notwendige Leistungen weiter anbieten können und so den sozialen Frieden aufrecht erhalten: Zuerst brauche es Räume, um sich zu treffen, um Ideen zu entwickeln. Auch die Bezahlung von Teilzeitkräften für die Verwaltung und Organisation sowie die Bereitstellung von Büros durch die öffentliche Hand wären notwendig. Gündner wünscht sich Fortbildungen in professionellem Personalmanagement und Gabriele Ehrmann schlug Tandems für Leitungsfunktionen vor, denn gerade diese seien schwer zu besetzen.

Irene Armbruster formulierte ein neues Narrativ für das bürgerschaftliche Engagement. „Wir dürfen nicht sagen, alles wird schlechter, also brauchen wir das Ehrenamt. Sondern es muss heißen: Wir müssen die Zukunft gestalten.“