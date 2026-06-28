Zum vierten Mal in seinem Leben kämpft Jörg Dahlmann gegen den Krebs. Die OP eilt, weil der Krebs des früheren Fußball-Kommentators schnell voranschreitet.
Es bleibt keine Zeit zu verlieren: Jörg Dahlmann (67) muss sich am kommenden Donnerstag einer dringenden Operation unterziehen. Bei dem früheren Fußball-Kommentator und Dschungelcamp-Teilnehmer wurde Leberkrebs festgestellt, wie er vergangene Woche öffentlich gemacht hatte - es ist die bereits vierte Krebserkrankung in seinem Leben. "Die OP eilt, denn die Krebszellen vermehren sich schnell in dem kranken Organ", konkretisierte Dahlmann jetzt gegenüber der "Bild".