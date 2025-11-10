Ob romantisch im Elsass, traditionsreich in Nürnberg oder glanzvoll in London: Europas Weihnachtsmärkte lassen Städte in festlichem Lichterglanz erstrahlen.
Weihnachten ist die Zeit der Lichter, des Duftes von Glühwein und der Vorfreude auf das Fest. In ganz Europa öffnen Städte ihre malerischen Märkte und laden zu einem besonderen Adventserlebnis ein. Von Straßburg, dem selbsternannten „Capitale de Noël“, über die Prager Altstadt bis hin zu den stimmungsvollen Plätzen in Wien oder Helsinki – die Auswahl ist riesig. Viele dieser Weihnachtsmärkte sind von Stuttgart aus sogar schnell und unkompliziert erreichbar: Straßburg oder Colmar etwa in nur rund zwei Stunden mit dem Zug, Nürnberg in weniger als drei.