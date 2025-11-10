Ob romantisch im Elsass, traditionsreich in Nürnberg oder glanzvoll in London: Europas Weihnachtsmärkte lassen Städte in festlichem Lichterglanz erstrahlen.

Weihnachten ist die Zeit der Lichter, des Duftes von Glühwein und der Vorfreude auf das Fest. In ganz Europa öffnen Städte ihre malerischen Märkte und laden zu einem besonderen Adventserlebnis ein. Von Straßburg, dem selbsternannten „Capitale de Noël“, über die Prager Altstadt bis hin zu den stimmungsvollen Plätzen in Wien oder Helsinki – die Auswahl ist riesig. Viele dieser Weihnachtsmärkte sind von Stuttgart aus sogar schnell und unkompliziert erreichbar: Straßburg oder Colmar etwa in nur rund zwei Stunden mit dem Zug, Nürnberg in weniger als drei.

Straßburg Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist nicht ohne Grund berühmt-berüchtigt. Die selbsternannte Weihnachtshauptstadt „Capitale de Noël“ lockt jedes Jahr mehrere Millionen Menschen aus der ganzen Welt mit unzähligen Ständen und beleuchteten und geschmückten Gassen.

2025 findet der Straßburger Weihnachtsmarkt vom 26. November bis zum 24. Dezember statt.

Prag

Die gotischen Gebäude Prags, die zur Weihnachtszeit erstrahlen, verschaffen dem Weihnachtsmarkt eine ganz besondere Atmosphäre. An den Ständen gibt es neben typischen Klassikern auch tschechische Spezialitäten wie Fischsuppe, Baumstriezel und geräucherte Fleischknödel.

Der Prager Weihnachtsmarkt findet 2025 Jahr von Ende November bis Anfang Januar statt.

Helsinki

Auf dem Senatsplatz in Helsinki findet jedes Jahr ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt, der neben den gewöhnlichen Glühweinständen auch eine finnische Holzsauna direkt auf dem Markt bietet.

In Helsinki startet der Weihnachtsmarkt am 28. November und endet am 22. Dezember.

Edinburgh

Im Herzen der schottischen Hauptstatt findet jedes Jahr ein stimmungs- und eindrucksvoller Weihnachtsmarkt statt. Mit bunten Lichtern, dekorierten Hütten und sogar einem Riesenrad gibt es hier alles, was das Weihnachtsherz begehrt.

In Edinburgh startet der Weihnachtsmarkt in 2025 am 15. November und endet am 4. Januar.

London

Im Hyde Park in London findet jedes Jahr einer der vielen schönen Weihnachtsmärkte der Stadt statt. Neben den vielen geschmückten Ständen gibt es für Besucher außerdem zahlreiche Fahrgeschäfte und eine Eislaufbahn.

2025 findet der Weihnachtsmarkt am Hyde Park zwischen dem 14. November und dem ersten Januar statt.

Zagreb

Der Weihnachtsmarkt in Zagreb wurde schon dreimal zu einem der schönsten in Europa gekürt. Neben den klassischen Weihnachtsmarktständen und Beleuchtungen gibt es hier auch eine Bahn Schlittschuhlaufen.

2025 findet der Weihnachtsmarkt vom 29. November bis zum siebten Januar statt.

Brüssel

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Innenstadt Brüssel rund um den Grand Place in eine wundervolle Weihnachtswelt. Neben weihnachtlichen Klassikern dürfen hier natürlich auch die belgischen Waffeln mit belgischer Schokolade nicht fehlen.

Vom 28. November bis zum vierten Januar lädt der Weihnachtsmarkt in Brüssel ins Winterwunderland „Plaisirs d'Hiver“.

Wien

Direkt am Wiener Rathaus findet jedes Jahr der bekannte und extravagante Christkindlmarkt statt. Mit spektakulären Lichtinstallationen, üppigen Dekorationen und unzähligen Ständen lockt der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen an.

2025 findet der Christkindlmarkt wieder vom 14. November bis zum 23. Dezember statt.

Colmar

Die insgesamt sechs Weihnachtsmärkte, die sich durch die Colmarer Altstadt ziehen, haben alle etwas anderes zu bieten und verwandeln Colmar in einen magischen, weihnachtlichen Ort. Besonders schön ist die Spieglung der beleuchteten Hütten und Fachwerkshäusern im Wasser des Kanals.

In Colmar beginnt der Weihnachtsmarkt 2025 am 25. November und endet am 29. Dezember.

Nürnberg

Der Nürnberger Weihnachtsmarkt gehört zu den ältesten Europas. Seine Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die schön dekorierten Holzhütten vor der Frauenkirche sind jedes Jahr ein echter Hingucker, etwas ganz Besonderes ist aber auf jeden Fall die feierliche Weihnachtsmarkteröffnung durch das Nürnberger Christkind.

2025 wird der Weihnachtsmarkt in Nürnberg am 28. November eröffnet und findet sein Ende am 24. Dezember.

Von den traditionsreichen Märkten in Nürnberg bis zu den glanzvollen Inszenierungen in London oder Edinburgh zeigt sich Europas Adventszeit in all ihrer Vielfalt. Dank der geografischen Lage sind zahlreiche Weihnachtsmärkte von Stuttgart aus schnell erreichbar, andere lohnen eine längere Reise und verbinden festliche Atmosphäre mit dem besonderen Charme europäischer Metropolen. Wer also einen anderen Weihnachtsmarkt besuchen, und das ganze am Besten noch mit einem Städtetrip verbinden möchte, wird hier definitiv nicht enttäuscht.