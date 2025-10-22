Wenn draußen die Blätter rascheln und der Wind durch die Bäume heult, ist die perfekte Zeit für wahre Verbrechen – so detailreich erzählt, dass die Fälle direkt unter die Haut gehen. Hier kommen die zehn beliebtesten True-Crime-Podcasts aus Deutschland, die für ordentlich Gänsehaut sorgen.

Herbst – die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die Stimmung düsterer. Wer sich jetzt besonders gerne gruselt und das Geheimnisvolle liebt, greift zu True-Crime-Podcasts. Mit akribischer Recherche und markanten Erzählerstimmen erlebt man echte Fälle in allen Details. Ob kaltblütiger Serienmörder, mysteriöses Verschwinden oder jahrzehntealte, ungelöste Verbrechen – hier kommt kein Fall zu kurz.

Was ist True Crime? True Crime bezeichnet ein Genre, in dem wahre Verbrechen thematisiert werden – real existierende Fälle, die meist akribisch recherchiert und aufbereitet werden. Oftmals gibt es zudem Interviews mit Betroffenen, Ermittlern, Juristen oder anderen Experten. Die Erzählweise von True Crime ist spannend bis investigativ, manchmal dokumentarisch, oft narrativ-dramatisch. Das Ziel: Wissen vermitteln, Sensibilisierung fördern – und natürlich: der Nervenkitzel.

Die Zehn beliebtesten True-Crime-Podcasts Deutschlands

Die Jägerin

Im Podcast Die Jägerin gehen die Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze einer ihnen zugesandten Nachricht nach, in der es heißt, eine Frau sei aufgrund Nachstellung inhaftiert, aber nicht schuldig. Die Journalistinnen begeben sich auf eine lange Spurensuche, bei der sie schnell nicht mehr sicher sind, ob sie die Jägerinnen oder selbst die Gejagten sind.

Eine neue Folge von Die Jägerin gibt es jeden Montag.

Mord auf Ex

Ebenfalls mit Leonie Bartsch und Linn Schütze als Hosts geht es bei Mord auf Ex jede Woche um einen anderen True-Crime-Fall. Die beiden Journalistinnen erzählen meist über bewegende, ungeklärte Kriminalfälle – von emotional bis schockierend.

Von Mord auf Ex gibt es jeden Montag eine neue Folge.

Mordlust

Paula Krasa und Laura Wohlers erzählen sich gegenseitig mit dramaturgischem Geschick pro Folge insgesamt zwei wahre Fälle, ordnen diese ein, diskutieren gemeinsam die psychologischen, juristischen und gesellschaftlichen Aspekte der Fälle und ziehen dabei oft Experten zu Rate.

Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge von Mordlust.

Hausmann & Benecke – echte Verbrechen

In diesem Podcast treffen zwei Perspektiven aufeinander: Die beiden Thriller/Crime Autoren Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke sprechen gemeinsam über echte Kriminalfälle – sie aus der Perspektive einer Thriller/Fiction-Autorin, er aus der Perspektive eines Thriller/Science-Autors und Forensikers.

Nach einer längeren Pause sind die beiden nun freitags wieder zurück.

Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft

Der Radiojournalist Philipp Fleiter spricht im Interview mit unterschiedlichen Gästen über die spektakulärsten echten Verbrechen der letzten Jahre.

Jeden zweiten Montag gibt es zu Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft eine neue Folge.

PLOT HOUSE

Der Podcast PLOT HOUSE ist kein typischer True-Crime-Podcast, sondern vielmehr ein True-Story-Podcast. Lottie erzählt hier, mal mit, mal ohne bekannte Gäste, echte Geschichten von True Crime, über Mystery, Survival und faszinierende Biografien.

PLOT HOUSE erscheint jeden zweiten Donnerstag.

Verbrechen

Die ZEIT Redakteure Sabine Rückert und Andreas Sentker sprechen im Podcast Verbrechen von wahren Kriminalfällen, gehen dabei stark auf die Hintergründe und Motive der Täter ein und setzen sich mit den Abgründen menschlichen Handelns auseinander.

Eine neue Folge von Verbrechen gibt es meist dienstags.

Aktenzeichen XY … unvergessene Verbrechen

Basierend auf dem berühmten TV-Format werden im Podcast ungelöste oder besonders prägende Fälle erneut aufgerollt. XY-Moderator Rudi Cerne spricht mit Journalistin Conny Neumeyer oder Redakteurin Nicola Haenisch-Korus über Fälle aus mehr als 50 Jahren XY-Geschichte.

Neue Folgen von Aktenzeichen XY … unvergessene Verbrechen gibt es jeden zweiten Mittwoch.

ARD Crime Time – der True Crime Podcast

Im Crime Time Podcast der ARD erzählen verschiedene Autoren der ganzen ARD von echten Fällen, die sie im Voraus über Monate hinweg intensiv recherchiert haben. Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften öffnen für die ARD exklusiv ihre Ermittlungsakten und berichten von ihrer Arbeit.

ARD Crime Time erscheint jeden zweiten Samstag.

Skandal, Skandal

Der Podcast Skandal, Skandal mit Yasmin Polat und Philipp Isterewicz ist kein klassischer True-Crime-Podcast, sondern lässt sich eher in einer Mischung von True Crime, Gesellschaft und Kultur einreihen. In Skandal, Skandal geht es um aufsehenerregende, moralisch aufgeladene und gesellschaftlich provokative Fälle von Betrug, Täuschung und kriminellen Machenschaften.

Neue Folgen von Skandal, Skandal gibt es jeden Mittwoch.

Diese zehn True-Crime-Podcasts decken ein breites Spektrum ab: Für investigativen Journalismus ist Die Jägerin ein Muss, für empathische Vielschichtigkeit Mord auf Ex oder Mordlust. Egal, ob beim Herbstspaziergang, auf dem Sofa liegend oder bei der Ausübung eines DIY-Hobbys zuhause – diese Podcasts sind der perfekte Begleiter für den Herbst.