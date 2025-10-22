Wenn draußen die Blätter rascheln und der Wind durch die Bäume heult, ist die perfekte Zeit für wahre Verbrechen – so detailreich erzählt, dass die Fälle direkt unter die Haut gehen. Hier kommen die zehn beliebtesten True-Crime-Podcasts aus Deutschland, die für ordentlich Gänsehaut sorgen.
Herbst – die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die Stimmung düsterer. Wer sich jetzt besonders gerne gruselt und das Geheimnisvolle liebt, greift zu True-Crime-Podcasts. Mit akribischer Recherche und markanten Erzählerstimmen erlebt man echte Fälle in allen Details. Ob kaltblütiger Serienmörder, mysteriöses Verschwinden oder jahrzehntealte, ungelöste Verbrechen – hier kommt kein Fall zu kurz.