1 Behandlung auf der Intensivstation von Brescia. Foto: dpa/Claudio Furlan

Italiens Premier Guiseppe Conte verschärft die Quarantäne-Maßnahmen: Ab Montag bleiben alle „nicht-strategischen“ Betriebe geschlossen. Die Zahl der Erkrankten nimmt immer noch zu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Rom - Noch vor wenigen Tagen hatte ganz Italien gehofft, dass sich am Wochenende die ersten Zeichen der Entspannung bemerkbar machen würden. Am Samstagabend folgte einmal mehr die Ernüchterung: In nur 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Toten landesweit um 793 angestiegen - der größte Anstieg seit Ausbruch der Epidemie vor einem Monat. Die Zahl der Toten beläuft sich nun auf 5476. Bis Sonntag haben sich in Italein 59 138 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, die Zahl der Infizierten stieg gegenüber dem Vortag um 5560. Am Sonntag sind 651 Erkrankte gestorben.