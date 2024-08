Ein Duett der Superlative: Lady Gaga und Bruno Mars haben am Freitag ihre gemeinsame Liebesballade "Die With A Smile" sowie das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht.

Zusammengerechnet haben sie 28 Grammys und jetzt auch einen gemeinsamen Song: Die Megastars Lady Gaga (38) und Bruno Mars (38) haben sich für eine Single zusammengetan und am Freitagmorgen (16. August) die Liebesballade "Die With A Smile" sowie das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht.

Bereits in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung sammelte das Musikvideo auf YouTube knapp eine Million Views und kletterte auf Platz vier der Trends. Im Vintage-inspirierten Musikvideo sitzt Gaga am Klavier und raucht Zigarette, während Bruno Mars Gitarre spielt. Beide tragen Partnerlook mit Denim-Outfits und roten Hemden bzw. Blusen. Die Kollaboration kündigte das Duo am Donnerstagabend auf Instagram an. Zuvor hatte Lady Gaga das Projekt bereits mit einem kurzen Clip angeteasert, in dem sie einige Noten am Klavier spielt, während sie ein T-Shirt mit Bruno Mars' Gesicht trägt.

Lesen Sie auch

Lady Gaga schwärmt von Bruno Mars' Talent

In einer Pressemitteilung erklärt Lady Gaga, wie es zu dem Duett kam: "Bruno und ich haben großen Respekt voreinander und sprachen über eine Zusammenarbeit. Ich war gerade dabei, mein eigenes Album in Malibu fertigzustellen, und eines Abends nach einem langen Tag bat er mich, in sein Studio zu kommen, um etwas zu hören, was er angefangen hatte zu machen." Die beiden seien "die ganze Nacht" aufgeblieben und hätten den Song fertig geschrieben und aufgenommen. "Brunos Talent ist unfassbar", schwärmt die 13-fache Grammy-Gewinnerin. "Sein musikalisches Können und seine Visionen sind von höchster Qualität. Es gibt niemanden wie ihn." Bruno Mars fügt hinzu: "Es war mir eine Ehre, mit Gaga zu arbeiten. Sie ist eine Ikone und sie macht diesen Song magisch. Ich bin so aufgeregt, dass ihn jeder hören kann."

Beide veröffentlichen bald Alben

Für Fans beider Artists ist die Kollaboration sicherlich eine große Freude: Beide haben schon seit längerem keine neuen Alben mehr veröffentlicht. Lady Gaga letztes Studioalbum "Chromatica" liegt bereits mehr als vier Jahre zurück, 2021 veröffentlichte sie die Platte "Love for Sale" mit Tony Bennett (1926-2023). Ihr siebtes Studioalbum "LG7" soll bald erscheinen.

Bruno Mars hat ebenfalls seit "An Evening with Silk Sonic" im Jahr 2021 kein Album veröffentlicht und sogar seit 2016 kein Soloalbum. Auch bei dem 15-maligen Grammy-Gewinner steht mit "BM4" offenbar schon bald Album Nummer vier an.