8 Die amtierende Weinkönigin Carolin Klöckner (24) aus Vaihingen-Gündelbach im Weinbaugebiet Württemberg während einer Blindverkostung. Foto: picture alliance/dpa/Andreas Arnold

Wer darf sich die Winzerkrone aufsetzen? Sechs junge Frauen buhlen bei einer Gala in Neustadt an der Weinstraße um den Job der deutschen Weinkönigin. Erneut ist eine Württembergerin unter den Finalistinnen.

Stuttgart - Sechs junge Frauen wollen es wissen: Bei einer Gala am Freitag, 27.9., im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße konkurrieren sie um die Krone der Deutschen Weinkönigin. Bei der Show um 20.15 Uhr, die der Sender SWR überträgt, müssen die Kandidatinnen vor allem mit Fachwissen, Schlagfertigkeit und Charme überzeugen. Eine Jury bestimmt, wer die 71. Weinkönigin wird. Diese löst die amtierende Hoheit Carolin Klöckner (Weinbaugebiet Württemberg) ab. Die Geadelte der Winzerbranche nimmt innerhalb eines Jahres rund 200 Termine wahr, viele davon im Ausland.

Für die Wahl qualifizierten sich Katharina Bausch (Rheingau), Julia Sophie Böcklen (Württemberg), Laura Gerhardt (Mosel), Carolin Hillenbrand (Hessische Bergstraße), Miriam Kaltenbach (Baden) und Angelina Vogt (Nahe). Die Finalistinnen hatten sich am vergangenen Wochenende beim Vorentscheid gegen sechs Vertreterinnen anderer deutscher Anbauregionen durchgesetzt.

Im vergangenen Jahr war Carolin Klöckner aus Vaihingen an der Enz, Studentin der Uni Hohenheim, die Glückliche. Mit Kompetenz und Charme setzte sie sich durch und wurde eine Art Jubiläums-Weinkönigin – 2018 jährte sich die Wahl zum 70. Mal. Kurioser Zufall: Die im Rückblick bekannteste Weinkönigin trägt den selben Nachnamen – und ist heute Bundeslandwirtschaftsministerin. Julia Klöckner (CDU), nicht verwandt oder verschwägert mit der Siegerin von 2018, war vergangenes Jahr Ehrengast bei der Wahl. „Heute sind einige Kandidatinnen dabei, die sind in dem Jahr geboren, in dem ich Weinkönigin wurde – da fühle ich mich ein bisschen als Queen Mum“, sagte Klöckner bei der Wahl. Sie selbst trug 1995/96 für ein Jahr die Krone.

Die Weinkönigin wirbt seit 1949 für die Branche. Die erste Majestät war Elisabeth Kuhn aus Neustadt/Weinstraße. Bis 1999 galt die Bedingung, dass die Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen mussten. Für 2019 hofft die Branche auf einen vielversprechenden Weinjahrgang. Kühle Nächte und warme Tage seien ideal für die Aromabildung in den Trauben, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Der Ertrag werde aber wohl unter dem langjährigen Durchschnitt von bundesweit neun Millionen Hektolitern im Jahr bleiben.