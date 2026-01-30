In den Alpen kommen jedes Jahr Menschen durch Lawinen ums Leben. Viele dieser Unglücke wären vermeidbar. Mit der richtigen Ausrüstung, klaren Verhaltensregeln und dem nötigen Wissen für den Ernstfall lässt sich das Risiko abseits gesicherter Pisten deutlich reduzieren.
Ein winterliches Schneeparadies kann binnen Sekunden zum Albtraum werden. Glitzernder Neuschnee und unberührter Powder ziehen Freerider und Tourengeher ins freie Gelände - doch abseits markierter Pisten steigt das Risiko. Auch in diesem Winter kamen in den Alpen bereits mehrere Menschen in Lawinen ums Leben. Dabei zeigt die Statistik: Viele Unglücke wären mit sorgfältiger Vorbereitung und moderner Sicherheitsausrüstung vermeidbar.