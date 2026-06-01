Kurz vor der Hauptsaison fragen sich viele Urlauber, ob sich eine Reiseversicherung noch lohnt. Besonders bei teuren Reisen oder Familienurlauben kann zusätzlicher Schutz sinnvoll sein - doch oft bestehen bereits andere Absicherungen.
Der Sommerurlaub ist gebucht und eigentlich ist alles für die Reise bereit. Doch plötzlich kommt die Überlegung auf: Brauche ich eine Reiseversicherung? Gerade bei teuren Reisen kann eine Absage kurz vor Reiseantritt schnell mehrere tausend Euro kosten. Die wichtigsten Überlegungen kurz vor der Hauptsaison.