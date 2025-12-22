Batman-Effekt: Wie ein Superheld Menschen hilfsbereiter macht

Brauchen wir Superhelden, um unseren Mitmenschen öfters zu helfen? Ein U-Bahn-Experiment legt das nahe. Forscher zeigen darin, wie Menschen ihren Platz eher einer Schwangeren anbieten, wenn ein als Batman Verkleideter plötzlich auftaucht.
Batman (von englisch bat = Fledermaus) erschien erstmals am 30. März 1939 in einem DC-Comic-Heft (DC steht für Detective Comics, einer der ersten, sehr erfolgreichen Comicserien des US-Verlags). Der Cartoon-Zeichner Bob Kane (1915-1998) hatte den Fledermaus-Mann gemeinsam mit dem Autor Bill Finger geschaffen.